Umfrage: Wie gefallen Ihnen die NDR Info Standpunkte?

Liebe Nutzerinnen und Nutzer von NDR Info,

in allem, was den Namen NDR Info trägt, steckt Herzblut unserer Redaktion. Ganz gleich ob es um das Radioprogramm oder die NDR Info TV-Ausgaben geht, um Podcasts oder unsere Online-Seiten auf NDR.de, um die NDR Info App oder unsere Social-Media-Angebote: Wir möchten Ihnen sehr guten Journalismus bieten und wollen immer besser werden.

Wie uns das gelingen kann? Darüber diskutieren wir in der Redaktion oft und mit Leidenschaft. Das ist wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass wir Ihre Wünsche und Bedürfnisse besser kennen und verstehen. Helfen Sie uns dabei? Das würde uns sehr freuen. Denn in Zukunft wollen wir Sie noch häufiger bitten, sich an Online-Umfragen zu beteiligen und uns zu sagen, was Sie von einem Angebot oder einer neuen Idee halten.

Ihre Meinung ist gefragt!

Konkret geht es derzeit um unsere Rubrik "NDR Info Standpunkte - Meinungen aus deutschen Medien" aus unserem morgendlichen Radioprogramm. Welche Schulnote geben Sie uns dafür? Ist das Format interessant und nützlich für Sie? Was fehlt Ihnen, was sollten wir anders machen? Klicken Sie rein und sagen Sie es uns! Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.

Herzlich,

Ihr Adrian Feuerbacher

NDR Chefredakteur

Programmchef NDR Info

