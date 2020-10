Umfrage: Schule in Zeiten von Corona Stand: 06.10.2020 06:00 Uhr Die Corona-Pandemie stellt Schulkinder und ihre Eltern vor besondere Herausforderungen. Eine NDR Info Umfrage will das Stimmungsbild in Norddeutschland ermitteln.

Das neue Schuljahr ist unter besonderen Bedingungen gestartet - mit Maskenpflicht, Hygiene-Konzepten und veränderten Unterrichtsabläufen. Nun stehen im Norden die Herbstferien an - Zeit für eine erste Bilanz: Wie geht es Ihren Kindern und Ihnen mit der neuen Schulsituation? Was klappt gut, was nicht? Wie zufrieden sind Sie?

AUDIO: In Zeiten von Corona: Ein besonderes Schuljahr (3 Min)

NDR Info möchte sich ein Bild von der aktuellen Beschulung unter Corona-Bedingungen machen. Und dabei setzen wir auf Ihre Unterstützung: Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Eindrücke in einer kurzen Online-Umfrage mit - und zwar bis Sonntag, 18. Oktober um 24 Uhr. Klicken Sie zur Teilnahme einfach auf den folgenden Link:

