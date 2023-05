Ultimatum abgelaufen: Gewerkschaft hält an Bahnstreik fest Stand: 12.05.2023 14:45 Uhr Die Deutsche Bahn hat das Ultimatum der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verstreichen lassen. Damit bleibt es beim angekündigten bundesweiten Bahnstreik von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstagnacht 24 Uhr.

Die Deutsche Bahn (DB) ist damit gescheitert, den angekündigten 50-Stunden-Warnstreik noch abzuwenden. Am späten Donnerstagabend wurde noch mal vergeblich gerungen. Doch der EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch sprach von "Scheinangeboten" der Deutschen Bahn. Ein Ultimatum bis Freitag, 12 Uhr, ließ die Bahn nun ohne weiteres Angebot verstreichen. Deshalb hält die EVG am Streik fest, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte.

Fernverkehr soll komplett eingestellt werden

Die DB hatte bereits am Donnerstag angekündigt, dass im Streikfall für diesen Zeitraum der komplette Fernverkehr eingestellt werde, auch die Regionalzüge werden voraussichtlich fast alle ausfallen. Der dritte und mit 50 Stunden längste Warnstreik in der Tarifrunde soll die Deutsche Bahn, aber auch fast alle der rund 50 weiteren Bahn-Anbieter treffen. Im Fern-, Regional- und Güterverkehr auf der Schiene soll dann nichts mehr gehen, wie die Gewerkschaft EVG ankündigte. Besonders betroffen ist Hamburg, denn dort beginnen am Wochenende die einwöchigen Pfingstferien. Außerdem rechnet die S-Bahn Hamburg mit "massiven Beeinträchtigungen".

Bahntickets: Zugbindung vorübergehend aufgehoben

Betroffenen sagte die Bahn umfangreiche Kulanz-Regelungen zu: "Alle Fahrgäste, die ihre für den 14. bis 16. Mai geplante Reise aufgrund des Streiks der EVG verschieben möchten, können ihr Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich Sonntagabend flexibel nutzen", teilte die Bahn mit. Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super-Sparpreisen ist aufgehoben. Wer seine ab Sonntagabend geplante Bahnfahrt im Fernverkehr oder Nahverkehr wegen des Streiks absagen will, kann sich das Ticket erstatten lassen. Sitzplatz-Reservierungen können kostenlos storniert werden. Die Fahrkarten können nach jüngsten Angaben der Deutschen Bahn auch in den Tagen nach dem Warnstreik flexibel genutzt werden - auch über Christi Himmelfahrt.

Links Aktuelle Informationen der Deutschen Bahn

ADAC: Lieber im Homeoffice arbeiten

Der ADAC rät dazu, während des bundesweiten Bahnstreiks nach Möglichkeit auf Autofahrten zu verzichten. "Autofahrer sollten sich darauf einstellen, dass als eine Folge des Streiks vor allem im morgendlichen Berufsverkehr am Montag und Dienstag die Straßen voll werden könnten", teilte der Automobilclub am Freitag mit. "Wer kann, sollte während der beiden Streiktage im Homeoffice arbeiten."

DB: Gibt keinen Grund für einen Warnstreik

Aus Sicht der Deutschen Bahn gibt es keinen Grund mehr für den Warnstreik. "In intensiven Gesprächen" habe man der EVG zugesagt, ihrer vor Monaten erhobene Forderung nach einer Abbildung des gesetzlichen Mindestlohns nachzukommen, teilte der Konzern mit. Etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen den Mindestlohn bislang nur über Zulagen. Insgesamt verhandelt die EVG für 180.000 Beschäftigte bei der DB und weitere 50 000 bei weiteren Bahn-Unternehmen. "Wir haben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt, jetzt steht die EVG im Wort", hob DB-Personalvorstand Martin Seiler hervor.

Weitere Informationen Bahnstreik: EVG will nicht als "begossener Pudel" dastehen Im Interview erklärt Politologe Wolfgang Schroeder, warum die EVG unter großem Druck steht und wie ein Kompromiss zwischen Bahn und Gewerkschaft aussehen kann. mehr

EVG: Keine Bewegung an Verhandlungstischen

Die Gewerkschaft will bei den Verhandlungen mindestens 650 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn will sich hingegen am Abschluss des öffentlichen Dienstes orientieren, der Ende April erzielt wurde.

Bereits der dritte Warnstreik

Die Tarifverhandlungen im Bahnsektor laufen seit Ende Februar. Es ist der dritte bundesweite Warnstreik, zu dem die EVG seither aufruft. Im März legte sie gemeinsam mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di große Teile des öffentlichen Verkehrs inklusive der meisten Flughäfen für einen Tag lahm. Der zweite Ausstand beschränkte sich im April auf einen Zeitraum von acht Stunden, sorgte aber ebenfalls für viele Ausfälle vor allem im Fernverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 11.05.2023 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr