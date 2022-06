Stand: 21.06.2022 08:39 Uhr Ukrainische Truppen halten nur noch Chemiewerk Asot

In der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk sind russische Truppen offenbar in das Industriegebiet vorgedrungen. Die ukrainische Seite meldet heftige Kämpfe. Auch umliegende Ortschaften stünden unter ständigem Beschuss russischer Truppen. Nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk kontrollieren ukrainische Truppen in Sjewjerodonezk nur noch das Territorium des Chemiewerks Asot. Dort sollen sich auch Hunderte Zivilisten aufhalten.

AUDIO: Litauen blockiert Güterverkehr nach Kaliningrad - Russland erzürnt (5 Min) Litauen blockiert Güterverkehr nach Kaliningrad - Russland erzürnt (5 Min)

Panzer-Ringtausch verzögert sich offenbar

Ein geplanter deutsch-slowakischer Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verzögert sich offenbar. Eigentlich sollte die Slowakei der Ukraine 30 Kampfpanzer aus sowjetischer Produktion liefern und im Gegenzug modernere deutsche Panzer als Ersatz erhalten. Einem Bericht von "Business Insider" zufolge bietet Deutschland für den Tausch nur 15 Leopard-Panzer an. Dies sei aus Sicht der Slowakei zu wenig.

Jeder vierte Ukrainer bei Jobcenter gemeldet

Von den vor dem Krieg nach Deutschland geflohenen rund 800.000 Ukrainerinnen und Ukrainern haben sich bislang mehr als 200.000 in Jobcentern angemeldet. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einer Anfrage an die Bundesagentur für Arbeit (BA). Demnach gibt es in Bayern mit gut 42.000 Geflüchteten die meisten Registrierungen. Es folgen Nordrhein-Westfalen (32.000) und Baden-Württemberg (27.000). Die Angaben schließen alle Personen ab 15 Jahren ein.