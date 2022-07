Stand: 28.07.2022 06:26 Uhr Ukraine will mehr Strom nach Europa exportieren

Die Ukraine will künftig mehr Strom in die EU exportieren. Laut Präsident Selenskyj sollen so die europäischen Partner unterstützt werden, um drohende Engpässe bei der Stromversorgung zu vermeiden. Außerdem könne sein Land durch den Export von Elektrizität Devisen generieren, so Selenskyj in seiner täglichen Fernsehansprache. Schrittweise soll die Ukraine nach seinen Worten ein "Garant für die europäische Energiesicherheit" werden. In mehreren EU-Ländern, auch in Deutschland, wachsen die Befürchtungen, dass es wegen der reduzierten Gasliefermengen aus Russland zu Energie-Engpässen kommen könnte. Die Ukraine exportiert bereits seit Anfang Juli Strom in die EU. Mehr als die Hälfte der Elektrizität in der Ukraine wird durch Atomkraft generiert.

100 neue Panzerhaubitzen aus Deutschland

Die Bundesregierung hat den Verkauf von 100 neuen Panzerhaubitzen an die Ukraine genehmigt. Das Unternehmen bestätigte entsprechende Berichte des "Spiegel" und des ZDF. Die Artilleriegeschütze gehören demnach nicht zum aktuellen Bestand der Bundeswehr, sondern müssen erst noch gebaut werden. Das wird Experten zufolge mehrere Jahre dauern. Die geplante Lieferung soll Teil einer langfristigen Unterstützung der Ukraine werden. Laut dem deutschen Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann haben die 100 Haubitzen einen Bestellwert von 1,7 Milliarden Euro.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.