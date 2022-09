Stand: 14.09.2022 08:21 Uhr Ukraine weitet offenbar Offensive aus

Die Ukraine weitet nach eigenen Angaben ihre Offensive auf die östliche Provinz Luhansk aus. Ein Präsidentenberater nannte in dem Zusammenhang zwei Städte in der Region. "Es gibt jetzt einen Angriff auf Lyman, und es könnte einen Vorstoß auf Siwersk geben." Ziel sind demnach auch Versorgungslager, die für die russische Armee strategisch wichtig sein sollen. Zuvor hatte die Führung in Kiew die Rückeroberung vieler Orte im Osten und Süden des Landes gemeldet. Wie die ukrainischen Behörden mitteilten, gibt es dort Hinweise auf mutmaßliche Verbrechen der russischen Armee. Denen werde jetzt nachgegangen.

AUDIO: Gegenoffensive: Nährt sie Hoffnung für Menschen in der Ukraine? (4 Min) Gegenoffensive: Nährt sie Hoffnung für Menschen in der Ukraine? (4 Min)

Von der Leyen äußert sich zur Lage der EU

Kommissionspräsidentin von der Leyen will sich am Vormittag vor dem EU-Parlament zur Lage der Europäischen Union äußern. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Folgen dürften im Mittelpunkt ihrer Rede stehen. Es wird auch erwartet, dass sie sich zum weiteren Umgang mit den hohen Energiepreisen äußert und Notfallmaßnahmen vorstellt. Die Energieminister der Mitgliedsstaaten hatten die Kommission aufgefordert, Vorschläge auszuarbeiten.

Die Energieminister der deutschen Bundesländer kommen heute in Hannoverzusammen, um über die Energiekrise zu beraten. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Versorgungssicherheit, die steigenden Energiepreise sowie der von der Bundesregierung vorgestellte Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung. Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Energieministerkonferenz.

Auch Landkreise für Flüchtlingsgipfel

Nach dem Deutschen Städtetag fordern auch die Landkreise schnellstmöglich einen neuen Flüchtlingsgipfel. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, warnte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland davor, dass sich die aktuell angespannte Lage noch zuspitzen könnte. Vielerorts sei bei der Aufnahme und Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge die Kapazitätsgrenze erreicht. Man wolle keine Zustände wie 2015/16, aber steuere genau darauf zu. Neben Wohnraum fehlt es laut Sager auch an Kita- und Schulplätzen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.