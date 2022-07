Stand: 22.07.2022 06:27 Uhr Ukraine und Russland offenbar kurz vor Einigung über Getreideausfuhr

Die Ukraine und Russland stehen offenbar kurz davor, ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus den blockierten ukrainischen Häfen zu schließen. Die Unterzeichnung ist nach Angaben des türkischen Präsidialamts für heute Nachmittag in Istanbul geplant. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sieht die Vereinbarung ein gemeinsames Kontrollzentrum mit Sitz in Istanbul vor - unter der Leitung der Vereinten Nationen und mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der Türkei. Es soll die Getreideexporte überwachen. Auch ist demnach vorgesehen, dass Schiffe, die Richtung Ukraine fahren oder von dort kommen, zunächst in Istanbul durchsucht werden, um mögliche Waffenlieferungen zu verhindern. Die internationale Gemeinschaft fordert seit einigen Wochen von Russland, den Export von Millionen Tonnen ukrainischem Getreide zu ermöglichen. Die Ukraine beklagt, dass die russische Kriegsmarine ihre Häfen am Schwarzen Meer blockiere. Russland streitet ab, Weizenexporte zu verhindern.

Habeck kündigt weitere Maßnahmen zur Energiesicherung an

Bundeswirtschaftsminister Habeck kündigte gestern ein weiteres Paket zur Energiesicherung an. Dazu gehören schärfere Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher und eine Aktivierung der Braunkohlereserve, wie der Grünen-Politiker in Berlin mitteilte. Vorgesehen seien Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden, ein verbindlicher "Heizungscheck" sowie Konzepte, um in Wohnungen beim Heizen Gas zu sparen. Die Vorsorge für den Winter müsse verstärkt werden, sagte Habeck. Der Wirtschaftsminister sprach zudem von einer Gaseinsparverordnung, um wenn möglich Gas aus dem Markt herauszunehmen. Zusammen mit dem Verkehrsministerium solle es eine Verordnung geben, die Kohle und Öl im Schienenverkehr den Vorzug gebe.