Stand: 12.09.2022 10:01 Uhr Ukraine meldet Rückeroberung von mehr als 20 Orten

Die ukrainische Armee hat den Vormarsch im Osten das Landes nach eigenen Angaben fortgesetzt. Wie der Generalstab heute früh mitteilte, wurden binnen 24 Stunden mehr als 20 Orte in den Regionen Charkiw und Donezk zurückerobert. Nach Angaben von Präsident Selenskyj befindet sich auch die strategisch wichtige Stadt Isjum wieder in ukrainischer Hand. Unter dem Druck der ukrainischen Gegenoffensive hatte Russland am Wochenende den Abzug eigener Truppen aus der Region Charkiw bekanntgegeben. In der offiziellen Begründung war von einer strategischen Umgruppierung die Rede.

In der Region ist derweil ein Großteil der Strom- und Wasserversorgung wiederhergestellt worden. Nach Angaben des örtlichen Gouverneurs funktionieren 80 Prozent der Versorgung wieder. Zuvor hatte es in weiten Teilen der Ostukraine massive Ausfälle gegeben. Die Führung in Kiew machte russische Angriffe auf die Infrastruktur für die Ausfälle verantwortlich. Moskau wollte dies weder bestätigen noch dementieren. Russische Medien berichten aber, die Marine habe von Schiffen im Schwarzen und im Kaspischen Meer aus zahlreiche Marschflugkörper abgefeuert.

Politiker zahlreicher Parteien für Waffenlieferungen

Unterdessen fordern zahlreiche Politiker mehr Unterstützung für die ukrainische Militäroffensive gegen die russischen Angreifer. Grünen-Chef Omid Nouripour sprach sich angesichts der Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen für mehr deutsche Waffenlieferungen aus. "Gerade jetzt, bevor der Winter kommt, müssen wir die Ukraine dabei unterstützen, in diesem Jahr noch so viel wie möglich von ihrem eigenen Land zu befreien", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann forderte "geschützte Fahrzeuge, den Schützenpanzer Marder und den Kampfpanzer Leopard 2" zu liefern. Auch der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), sprach sich für mehr Waffenlieferungen aus.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.