Stand: 30.05.2022 12:06 Uhr Ukraine erwartet neue russische Offensive im Osten

Die Ukraine erwartet eine neue russische Offensive im Osten des Landes. Im aktuellen Lagebericht des Generalstabs heißt es, Russland bereite einen groß angelegten Angriff auf den Raum Slowjansk vor. Das ist das Zentrum der ukrainischen Verteidigungskräfte im Donbass, in dem auch das Oberkommando der Streitkräfte stationiert ist. Russland hat als Ziel ausgegeben, die ganze östliche Ukraine zu erobern. Russlands Außenminister Lawrow sagte, wichtigstes Kriegsziel sei die komplette Kontrolle über die Regionen Donezk und Luhansk.

Rund um die Stadt Cherson im Süden des Landes gingen die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben zum Gegenangriff über. Sie konnten demnach russische Verbände aus einigen Dörfern zurückdrängen. Cherson ist seit mehreren Wochen unter russischer Kontrolle.

EU-Gipfel will über Öl-Embargo beraten

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel geht es heute erneut um das geplante Öl-Embargo gegen Russland. Bis jetzt haben Ungarn, Tschechien und die Slowakei einen zeitnahen Lieferstopp blockiert. Ein Kompromiss-Vorschlag der EU-Kommission vom Wochenende sah vor, vorerst nur die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen zu lassen. So könnten sich Ungarn und andere Länder ohne Seehäfen weiter per Pipeline mit Öl aus Russland versorgen. Die Regierung von Ministerpräsident Orban forderte jedoch offenbar zusätzlich finanzielle Hilfen der EU. Die Niederlande befürchten, dass es zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen kommen könnte, wenn einige Staaten weiter günstigeres Pipeline-Öl beziehen. Die Ukraine forderte die EU unterdessen auf, möglichst schnell neue Sanktionen gegen Russland zu beschließen.