Ukraine: Was kann der Internationale Strafgerichtshof leisten?

22.04.2022 | 12:06 Uhr

Karim Khan vom Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag will Kriegsverbrechen in der Ukraine aufklären. Dafür werden beriets Beweise gesammelt.