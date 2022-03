Ukraine-Russland-Krieg: Neue Luftangriffe auf Kiew Stand: 02.03.2022 22:22 Uhr In mehreren Städten der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. In Kiew soll es Explosionen gegeben haben. Die UN-Vollversammlung verurteilte den Einmarsch Russlands mit großer Mehrheit. Ob morgen neue Gespräche stattfinden, ist unklar. Aktuelle Entwicklungen im Überblick.

Die Gefechte in der Ukraine halten an. In Kiew wie auch in vielen anderen Städten des Landes wurde am Mittwochabend Luftalarm ausgelöst. Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb im Nachrichtenkanal Telegram: "Die Lage ist kompliziert." In der Millionenstadt seien mehrere Explosionen zu hören gewesen. Eine Detonation in der Nähe des Hauptbahnhofs von Kiew geht einem Berater des ukrainischen Innenministeriums zufolge auf einen abgeschossenen russischen Marschflugkörper zurück. Dieser sei von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen worden, erklärte Anton Heraschtschenko. Die herabfallenden Trümmer hätten ein Heizrohr getroffen und die Detonation ausgelöst. Ob es Opfer gab, ist nicht bekannt.

Nach Angaben der USA haben russische Truppen seit dem Beginn der militärischen Attacke mehr als 450 Raketen abgefeuert. Die Ukraine forderte Russland zu einer Feuerpause in den ostukrainischen Regionen Charkiw und Sumy auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. Russland nannte zum ersten Mal Opferzahlen: Demnach seien bisher 498 russische Soldaten getötet worden. Die Ukraine spricht von knapp 7.000 - sowie von mindestens 2.000 getöteten Zivilisten in der Ukraine.

Vereinte Nationen verurteilen Einmarsch mit großer Mehrheit

141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten am Mittwoch in New York für eine Resolution für ein sofortiges Ende der russischen Angriffshandlungen sowie den unverzüglichen, kompletten und bedingungslosen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Jegliche Gebietsgewinne Russlands würden nicht anerkannt. Die Vollversammlung prangerte zudem Moskaus Drohung mit Atomwaffen an. 35 Länder enthielten sich - wie zum Beispiel China. Fünf lehnten den Beschluss ab, darunter Russland und Syrien.

Russland erwartet die Unterhändler der ukrainischen Regierung für eine zweite Gesprächsrunde am Donnerstagmorgen. Dann solle über eine Feuerpause gesprochen werden, meldete die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den russischen Verhandler Wladimir Medinsky. Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak hielt sich bedeckt und wollte die Verhandlungen nicht direkt bestätigen.

In Kürze:



Bundesinnenministerin Faeser sagt Kommunen in Deutschland Unterstützung bei Aufnahme von Flüchtlingen zu.

Schweden meldet Verletzung seines Luftraumes durch Russland.

Schwedischer Moderiese H&M stellt bis auf Weiteres seinen Verkaufsbetrieb in Russland ein.

Bahn-Logistiktochter DB Schenker stellt Sendungen nach Russland vorerst ein.

Russe Abramowitsch kündigt Verkauf des FC Chelsea an.

EU verhängt auch Sanktionen gegen Belarus.

Sieben russische Banken vom Swift-Verfahren ausgeschlossen.

vom Swift-Verfahren ausgeschlossen. EU-weites Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik in Kraft getreten.

Bundesweit wurden bisher rund 5.300 Geflüchtete registriert.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

