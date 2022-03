Ukraine-Russland-Krieg: Heute wohl neue Verhandlungen Stand: 03.03.2022 05:50 Uhr Eine Woche nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine stehen offenbar neue Verhandlungen bevor. Russland setzt seine Angriffe auf Großstädte in der Ukraine fort. Aktuelle Entwicklungen im Überblick.

Eine Woche nach dem Beginn der Invasion haben russische Truppen die erste ukrainische Großstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Wie die Behörden bestätigten, nahm die russische Armee die Hafenstadt Cherson ein. Sie liegt im Süden des Landes, in der Nähe der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Aus der Hauptstadt Kiew wurden in der Nacht neue Explosionen gemeldet. Auf Videos in sozialen Netzwerken sind heftige Detonationen zu sehen. Unklar ist, ob es sich um einen Luftangriff handelt und welche Ziele getroffen wurden. Berichten zufolge wurde in Kiew erneut Luftalarm ausgelöst. Die Bevölkerung sei aufgerufen worden, sofort Schutz zu suchen. In der Nähe von Charkiw sollen bei einem Luftangriff der russischen Armee acht Menschen getötet worden sein. In Mariupol ist die Bevölkerung nach heftigen Angriffen ohne Heizung, Strom und Wasser.

Heute Verhandlungen über eine Waffenruhe?

Offenbar stehen im Laufe des Tages neue Verhandlungen bevor. Wie beide Seiten bestätigt haben, sind für heute Gespräche in der Region Brest im Westen von Belarus an der Grenze zu Polen geplant. Der Leiter der Moskauer Delegation, Medinski, sagte einer russischen Nachrichtenagentur, Thema der Verhandlungen könne eine mögliche Waffenruhe sein. Das ukrainische Außenministerium forderte vor dem Gespräch eine Feuerpause in den östlichen Regionen Charkiw und Sumy, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können.

Strafgerichtshof ermittelt zu möglichen Kriegsverbrechen

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat unterdessen Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgenommen. Das Ermittlungsverfahren starte "sofort", erklärte IStGH-Chefermittler Karim Khan am Mittwochabend. Die Sammlung von Beweismitteln habe jetzt begonnen. 141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen hatten am Mittwoch in New York für eine Resolution gestimmt, die ein sofortiges Ende der russischen Angriffshandlungen sowie den unverzüglichen, kompletten und bedingungslosen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine vorsieht. Jegliche Gebietsgewinne Russlands würden nicht anerkannt. Die Vollversammlung prangerte zudem Moskaus Drohung mit Atomwaffen an. 35 Länder enthielten sich - wie zum Beispiel China. Fünf lehnten den Beschluss ab, darunter Russland und Syrien.

Russland nannte zum ersten Mal Opferzahlen: Demnach seien bisher 498 russische Soldaten getötet worden. Die Ukraine spricht von knapp 7.000 - sowie von mindestens 2.000 getöteten Zivilisten in der Ukraine.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Im NDR Info Hörfunk werden Sie regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht:

Weitere Informationen Hier können Sie für die Menschen in der Ukraine spenden Der NDR unterstützt den gemeinsamen Spendenaufruf von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft". mehr

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr die neuesten Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog und Hintergründe zum Ukraine-Krieg bei tagesschau.de Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg informiert Sie tagesschau.de rund um die Uhr. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Meldungen zum Thema aus Norddeutschland:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 02.03.2022 | 21:45 Uhr