Ukraine-Russland-Krieg: Einigung auf humanitäre Korridore erreicht Stand: 03.03.2022 19:22 Uhr Bei der zweiten Gesprächsrunde haben sich Russland und die Ukraine nur auf die Einrichtung humanitärer Korridore geeinigt. Weitere Gespräche sollen folgen. Aktuelle News zum Krieg in der Ukraine im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:



Russland und Ukraine einigen sich auf humanitäre Korridore

Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern

VW-Konzern stoppt Russland-Geschäft

Zehntausende Schüler demonstrieren gegen Krieg

Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland beendet

Die Ukraine und Russland haben sich auf die Schaffung humanitärer Korridore verständigt, um Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten herausholen zu können. Dies sei das einzige Ergebnis der zweiten Gesprächsrunde, erklärte der ukrainische Unterhändler Mychailo Podoljak nach Abschluss der Gespräche an der belarussisch-polnischen Grenze. Es solle eine dritte Verhandlungsrunde geben. Die ersten Gespräche waren ohne Ergebnis beendet worden.

Kiew hatte zuvor eine Waffenruhe gefordert. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte hingegen bei einem Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betont, Russland werde seinen Kampf "kompromisslos" fortsetzen.

Deutschland will weitere Waffen liefern

Deutschland liefert offenbar weitere Waffen an die Ukraine. Das Bundeswirtschaftsministerium genehmigte auf Antrag der Bundeswehr die Weitergabe von 2.700 Flugabwehrraketen vom Typ "Strela", wie mehrere Nachrichtenagenturen meldeten. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung bereits 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen an die Ukraine übergeben.

Die Klimabewegung Fridays for Future rief heute weltweit zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine auf. So auch in Deutschland. In Hamburg versammelten sich Tausende Schüler am Mittag zu einer Demo.

Volkswagen setzt sein Russland-Geschäft wegen des Krieges gegen die Ukraine aus. Produktion in und Exporte nach Russland würden "mit sofortiger Wirkung gestoppt", teilte der Konzern heute mit.

Großstädte in der Ukraine unter Beschuss

Eine Woche nach dem Beginn der Invasion haben russische Truppen die erste ukrainische Großstadt unter ihre Kontrolle gebracht. Wie die ukrainischen Behörden bestätigten, nahm die russische Armee die Hafenstadt Cherson im Süden des Landes ein. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bezeichnet die Lage in der ukrainischen Hauptstadt als "schwierig, aber unter Kontrolle".

In der Nähe von Charkiw sollen bei einem Luftangriff der russischen Armee acht Menschen getötet worden sein. In Mariupol ist die Bevölkerung nach heftigen Angriffen ukrainischen Angaben zufolge eingekesselt und ohne Heizung, Strom und Wasser.

Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

