Ukraine-Russland-Krieg: Angriff auf Theater soll Hunderte verschüttet haben Stand: 17.03.2022 06:47 Uhr In Mariupol sollen Hunderte in einem Theater verschüttet worden sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj wendet sich heute in einer Videoansprache an den Bundestag. Aktuelle News im Überblick.

In der Ukraine gehen die Kämpfe vielerorts weiter. Ein russisches Flugzeug soll gestern Abend nach ukrainischen Angaben eine Bombe auf das Theater von Mariupol geworfen haben. Von der Stadtverwaltung hieß es, in dem Gebäude hätten zuvor hunderte Menschen Schutz gesucht. Satellitenbilder zeigen, dass das ukrainische Wort "Kinder" auf den Boden auf zwei Seiten des Theaters geschrieben stand. Russland dementiert den Angriff und macht ein ukrainisches Regiment dafür verantwortlich. In Kiew wurden auch am frühen Morgen erneut Wohnhäuser durch Beschuss zerstört.

Selenskyj spricht heute vor Bundestag

Der ukrainische Präsident Selenskyj wendet sich heute in einer Videoansprache an den Bundestag. Erwartet wird, dass er weitere Waffenlieferungen aus Deutschland fordert. Solche Videobotschaften hatte er auch schon im US-Kongress und im EU-Parlament gehalten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt heute auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Bei dem Treffen geht es um die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Die Unterhändler der Ukraine und Russlands sprachen gestern weiter über einen möglichen Waffenstillstand. Russlands Außenminister Lawrow betonte, es gebe "eine gewisse Hoffnung, einen Kompromiss zu erzielen". Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak bestätigte zumindest die Existenz eines Entwurfs für eine Einigung mit Russland. Ob und wann es zu direkten Gesprächen zwischen den beiden Präsidenten Selenskyj und Putin kommen kann, ist aber weiter unklar.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

