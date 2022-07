Stand: 30.07.2022 22:00 Uhr Ukraine: Rotes Kreuz will Zugang zum Kriegsgefangenen-Lager

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat darum gebeten, Zugang zu dem angegriffenen Kriegsgefangenen-Lager in der Ost-Ukraine zu bekommen. Man biete Unterstützung bei der Versorgung Verwundeter und medizinische Hilfsgüter an, heißt es in einer Mitteilung. Beim Beschuss des Gefängnisses im Gebiet, das von pro-russischen Separatisten kontrolliert wird, sollen etwa 50 ukrainische Kriegsgefangene getötet und zahlreiche weitere verletzt worden sein. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für den Angriff verantwortlich.

Versicherungs-Schutz für Getreide-Exporte

Die britische Außenministerin Truss hat die Übereinkunft mit dem Konzern Lloyd's gelobt, Schiffe mit Getreide aus der Ukraine zu versichern. Truss sprach von einem weiteren wichtigen Schritt, um Exporte aus den Häfen des Schwarzen Meeres zu sichern. Russland und die Ukraine hatten zuvor unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei ein Abkommen zur Freigabe unterzeichnet. Reeder und Händler warnten jedoch, sie könnten nicht ohne Sicherheitsgarantien durch die verminten Gewässer navigieren. Präsident Selenskyj hatte gestern den baldigen Start der Getreideexporte per Schiff über das Schwarze Meer angekündigt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.