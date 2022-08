Stand: 03.08.2022 19:45 Uhr Ukraine-Krise: UN will Oleniwka-Gefängnisattacke untersuchen

UN-Generalsekretär Guterres wird eine Untersuchungsmission starten, die die Umstände des Angriffs auf das Kriegsgefangenenlager im von Separatisten kontrollierten Oleniwka aufklären soll. Mehr als 50 inhaftierte ukrainische Soldaten waren bei der Attacke in der vergangenen Woche ums Leben gekommen. Sowohl Russland als auch die Ukraine hätten eine Untersuchung erbeten, sagte Guterres am Mittwoch. Die Rahmenbedingungen, welche von beiden Seiten akzeptiert werden müssten, würden derzeit vorbereitet. Die Kriegsgegner bezichtigen sich gegenseitig, für den Angriff verantwortlich zu sein. Experten halten allerdings die russische Behauptung, das Gefängnis sei mit einem HIMARS-Raketenwerfer beschossen worden, anhand des Schadensbildes für unhaltbar.

Scholz: Turbine jederzeit nach Russland lieferbar

Bundeskanzler Scholz macht Russland für Verzögerungen beim Rücktransport einer in Kanada gewarteten Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 verantwortlich. Die Turbine könne jederzeit zurücktransportiert werden, sagte Scholz am Morgen bei einem Werksbesuch bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr. Dort ist die Maschine auf dem Weg von Kanada nach Russland zwischengelagert. "Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da", sagte Scholz. Dem Eigentümer, dem russischen Energieriesen Gazprom, wirft der Kanzler vor, alle für eine Verringerung der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 vorgebrachten technischen Gründe seien auf einer Faktenbasis nicht nachvollziehbar. "Das gehört auch zur Wahrheit", sagte Scholz.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.