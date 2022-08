Stand: 03.08.2022 10:05 Uhr Ukraine-Krise: "Gas-Turbine jederzeit nach Russland lieferbar"

Bundeskanzler Scholz macht Russland für Verzögerungen beim Rücktransport einer in Kanada gewarteten Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 verantwortlich. Die Turbine könne jederzeit zurücktransportiert werden, sagte Scholz am Morgen bei einem Werksbesuch bei Siemens Energy in Mühlheim an der Ruhr. Dort ist die Maschine auf dem Weg von Kanada nach Russland zwischengelagert. "Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da", sagte Scholz. Dem Eigentümer, dem russischen Energieriesen Gazprom, wirft der Kanzler vor, alle für eine Verringerung der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 vorgebrachten technischen Gründe seien auf einer Faktenbasis nicht nachvollziehbar. "Das gehört auch zur Wahrheit", sagte Scholz.

Ukrainischer Getreide-Frachter wird kontrolliert

Kontrolleure wollen heute in Istanbul den mit Mais beladenen Frachter aus der Ukraine untersuchen. Die "Razoni" war gestern Abend im Bosporus vor der türkischen Stadt vor Anker gegangen. Die Inspekteure kommen aus Russland, der Ukraine, der Türkei sowie von der UNO. Auch Schiffe in Richtung Ukraine sollen kontrolliert werden - etwa ob Waffen oder Söldner an Bord sind. Ziel der Kontroll-Vereinbarungen ist, in den kommenden Monaten viele Millionen Tonne Getreide aus der Ukraine auszuführen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.