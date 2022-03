Ukraine-Krise: Biden für Ausschluss Russlands aus G20 Stand: 24.03.2022 21:15 Uhr Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat sich US-Präsident Joe Biden dafür ausgesprochen, Russland aus der Gruppe der G20 auszuschließen. Die Bundesregierung will Bürgerinnen und Bürger bei den Energiepreisen entlasten.

Die Ampel-Koalition hat am Donnerstag Details ihres Energie-Entlastungspakets bekannt gegeben, um die Folgen des Kriegs in der Ukraine abzumildern. Die Menschen in Deutschland sollen wegen steigender Preise im laufenden Jahr einmalig mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommensteuer entlastet werden. Zudem werden Energiesteuern auf Kraftstoffe für drei Monate gesenkt - für Benzin um 30 Cent pro Liter, für Diesel um 14 Cent. Empfänger von Sozialleistungen sollen zusätzlich zu den bereits beschlossenen 100 Euro pro Person weitere 100 Euro ausgezahlt werden. Familien sollen für jedes Kind einen Einmalbonus von 100 Euro bekommen, der auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird. Für 90 Tage wird zudem ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den Öffentlichen Personennahverkehr eingeführt.

AUDIO: Sprit-Rabatt, Energiegeld, günstiger ÖPNV: Die Koalition entlastet (4 Min) Sprit-Rabatt, Energiegeld, günstiger ÖPNV: Die Koalition entlastet (4 Min)

Drei Gipfeltreffen in Brüssel an einem Tag

Der Ukraine-Krieg war heute Thema auf drei Gipfeltreffen in Brüssel: dem der NATO, der G7 und der Europäischen Union. Ziel ist es, Russland zu isolieren. US-Präsident Joe Biden sprach sich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für einen Ausschluss Moskaus aus der Gruppe der G20 aus. Die NATO drohte Russland im Fall eines Einsatzes von Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg mit harten Konsequenzen. "Jegliche Verwendung chemischer oder biologischer Waffen durch Russland wäre inakzeptabel und würde schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen", heißt es in der Abschlusserklärung des Sondergipfels. Die G7-Gruppe rief zudem alle internationalen Organisationen auf, ihre Beziehungen zu Moskau auf den Prüfstand zu stellen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie im Liveblog auf tagesschau.de.

Weitere Informationen Live-Blog: Biden warnt vor Einsatz chemischer Waffen Der Einsatz chemischer Waffen durch Russland würde eine Reaktion westlicher Staaten nach sich ziehen, sagte der US-Präsident in Brüssel. Mehr bei tagesschau.de. extern

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Was hilft gegen die Angst? Der Krieg in der Ukraine setzt vielen Menschen zu. Welche Strategien helfen, wenn die Angst übermächtig wird? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 24.03.2022 | 15:00 Uhr