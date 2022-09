Stand: 15.09.2022 16:24 Uhr Ukraine-Krieg: Deutsche Waffenlieferungen und Geld von der EU

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) hat weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Deutschland werde dem Land zwei weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Mars II inklusive 200 Raketen liefern, sagte sie. Zudem erhalte die Ukraine darüber hinaus 50 Allschutz-Transport-Fahrzeuge des Typs Dingo. Lieferungen von Schützen- und Kampfpanzern, wie sie die Ukraine erbeten hat, kündigte Lambrecht nicht an. Allerdings stehe der seit Monaten vorbereitete Ringtausch mit Griechenland "auf der Zielgeraden". Griechenland liefere dann 40 Schützenpanzer des Typs BMP-1 sowjetischer Bauart an die Ukraine und erhalte dafür 40 deutsche Marder-Schützenpanzer aus deutschen Industriebeständen.

Mitgliedstaaten garantieren EU-Darlehen

Gleichzeitig hat das EU-Parlament weitere Hilfsgelder über fünf Milliarden Euro gebilligt. Das Geld soll für den laufenden Betrieb des ukrainischen Staates verwendet werden. Die Darlehen werden durch Garantien der Mitgliedstaaten gestützt, da im EU-Haushalt nach Angaben der EU-Kommission nicht mehr genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Das Geld ist Teil eines im Mai angekündigten Hilfspakets über insgesamt neun Milliarden Euro. Eine Milliarde Euro davon wurde bereits Anfang August ausgezahlt.

Inflationsprämie von bis zu 3.000 Euro

Bundeskanzler Scholz (SPD) ist am Mittag erneut mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften zu einer "konzertierten Aktion" zusammengekommen. Beraten wollen sie über gemeinsame Schritte angesichts der Explosion der Energiepreise und der hohen Inflation. Scholz hat die Arbeitgeber bereits aufgefordert, ihren Beschäftigten eine Inflationsprämie von bis zu 3.000 Euro zu zahlen, die steuer- und abgabenfrei bleiben soll. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, hatte im Vorfeld des Spitzengespräche dauerhaft höhere Löhne in Deutschland gefordert. Steuerbegünstigte Einmalzahlungen könnten angesichts der hohen Inflation kein Ersatz für ein höheres Lohnniveau sein, sagte Fahimi im "ARD-Morgenmagazin".

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

