Stand: 13.07.2022 13:44 Uhr Ukraine-Krieg: Zwei Drittel der Geflohenen wollen vorerst nicht heim

Rund zwei Drittel der ins Ausland geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainer wollen nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) vorerst nicht in ihre Heimat zurückkehren. Sie wollten in ihren Gastländern bleiben, bis die Kämpfe nachlassen und sich die Sicherheitslage in der Ukraine verbessert. Das ergab eine Umfrage des Flüchtlingshilfswerkes UNHCR unter 4.900 Geflüchteten. Die meisten von ihnen, vor allem Frauen und Kinder, hofften, letztlich wieder in die Ukraine gehen zu können. Nach UN-Angaben halten sich derzeit mehr als 5,6 Millionen Menschen wegen des Krieges im Ausland auf.

Verhandlungen über Getreide-Export in Istanbul

In Istanbul beraten Militärdelegationen aus Russland, der Ukraine und der Türkei heute mit UN-Vertretern über Getreide-Exporte. Die Ukraine wirft Russland vor, die Häfen im Schwarzen Meer zu blockieren und damit die Ausfuhr von Weizen zu verhindern. Moskau bestreitet das. Die Vereinten Nationen schlagen vor, sichere Korridore für Frachtschiffe zu schaffen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine können Millionen Tonnen Getreide nicht aus dem Land gebracht werden.

AUDIO: FDP: "Das ist nicht die Zeit der alten Atomdebatten" (7 Min) FDP: "Das ist nicht die Zeit der alten Atomdebatten" (7 Min)