Stand: 19.07.2022 18:34 Uhr Energiekrise: Weitere LNG-Terminals in Stade und Lubmin geplant

Die Bundesregierung hat über weitere Standorte für schwimmende LNG-Terminals in Norddeutschland entschieden. Das dritte Terminal geht in das niedersächsische Stade und das vierte nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern, wie das Wirtschaftsministerium heute mitteilte. Zusätzliche Importe von Flüssigerdgas (LNG) spielen eine wichtige Rolle, damit Deutschland von russischem Gas weniger abhängig wird. Zwei Schiffe stehen bereits in diesem Jahr zur Verfügung und sollen zum Jahreswechsel in Wilhelmshaven an der Nordsee und Brunsbüttel an der Elbmündung eingesetzt werden, erklärte das Ministerium. Die anderen zwei Schiffe seien ab Mai 2023 verfügbar. Der Standort Stade und die die Anlage auf See vor Lubmin werden voraussichtlich ab Ende 2023 zur Verfügung stehen. In Lubmin entstehe zudem bis Ende 2022 ein weiteres, fünftes schwimmendes Flüssiggasterminal durch ein privates Konsortium.

Hamburg ist bei der Entscheidung über Standorte für schwimmende LNG-Terminals vorerst leer ausgegangen. Allerdings plant die Hansestadt weiter ein solches Terminal. "Es liegt im nationalen Interesse, dass alle verfügbaren Floating-Units so früh wie möglich in Betrieb genommen werden", sagte Bürgermeister Tschentscher heute der Deutschen Presse-Agentur. "Hamburg ist weiterhin bereit, dazu einen Beitrag zu leisten." Umweltstaatsrat Michael Pollmann sagte: "Wir planen weiterhin die Errichtung eines LNG-Terminals im Hafen." Ob dieser Plan umgesetzt werden kann, muss laut Tschentscher und Pollmann aber erst ein Gutachten ergeben, an dem gearbeitet wird.

Putin zu Gipfeltreffen mit Erdogan und Raisi eingetroffen

Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan sind in Teheran eingetroffen. Irans Präsident Raisi empfängt heute die beiden Politiker zu einem Dreiergipfel. Hauptthema soll nach offiziellen Angaben die Lage im Bürgerkriegsland Syrien sein. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Bei einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Erdogan soll es nach Angaben eines Kreml-Beraters zudem um eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine gehen.