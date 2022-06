Stand: 11.06.2022 11:41 Uhr Ukraine-Krieg: Von der Leyen reist erneut nach Kiew

In Kiew ist die Chefin der EU-Kommission, von der Leyen, zu Gesprächen mit Ukraines Präsident Selenskyj zusammengekommen. Gemeinsam wollen sie über den Stand der ukrainischen Bewerbung um eine Mitgliedschaft in der EU sprechen. Von der Leyen teilte vor dem Treffen mit, dass es vor allem um Bestandsaufnahme dessen gehe, wie weit die Ukraine bereits auf dem europäischen Weg sei. Den EU-Beitrittsantrag hatte die Regierung in Kiew als direkte Reaktion auf die Invasion Russlands in Brüssel eingereicht.

Ukraine: Etwa 10.000 Soldaten getötet

Rund dreieinhalb Monate nach Kriegsbeginn in der Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Kiew etwa 10.000 ihrer Soldaten getötet worden. Die Zahl nannte ein Berater von Präsident Selenskyj. Dieser warf Russland vor, jede Stadt in der Donbass-Region im Osten des Landes zerstören zu wollen. Die Kämpfe dort halten unvermindert an.

Aus der Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine melden die Behörden, dass sich dort Cholera und andere Infektionskrankheiten ausbreiten. Der Bürgermeister von Mariupol drängte darauf, dass ein neuer Fluchtkorridor eingerichtet wird.

