Stand: 11.06.2022 14:32 Uhr Ukraine-Krieg: Von der Leyen trifft Selenskyj in Kiew

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat der Ukraine Perspektiven für einen EU-Beitritt und den Wiederaufbau des Landes aufgezeigt. Bei einem Besuch in Kiew sagte von der Leyen, man gebe der Regierung in Kiew einen entsprechenden zeitlichen und inhaltlichen Fahrplan an die Hand. Der ukrainische Präsident Selenskyj unterstrich die Beitrittsambitionen seines Landes. Man sei auch bereit, die dafür notwendigen Reformen und Modernisierungen in Angriff zu nehmen. Von der Leyen bekräftigte, die EU werde die Ukraine auf ihrem europäischen Weg weiter unterstützen.

AUDIO: EU-Beitrittswunsch der Ukraine: Von der Leyen in Kiew (5 Min) EU-Beitrittswunsch der Ukraine: Von der Leyen in Kiew (5 Min)

Ukraine: Etwa 10.000 Soldaten getötet

Rund dreieinhalb Monate nach Kriegsbeginn in der Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Kiew etwa 10.000 ihrer Soldaten getötet worden. Die Zahl nannte ein Berater von Präsident Selenskyj. Dieser warf Russland vor, jede Stadt in der Donbass-Region im Osten des Landes zerstören zu wollen. Die Kämpfe dort halten unvermindert an.

Aus der Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine melden die Behörden, dass sich dort Cholera und andere Infektionskrankheiten ausbreiten. Der Bürgermeister von Mariupol drängte darauf, dass ein neuer Fluchtkorridor eingerichtet wird.