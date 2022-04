Ukraine-Krieg: Von der Leyen ruft zu Waffenlieferungen auf Stand: 17.04.2022 07:45 Uhr EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat die EU-Staaten aufgefordert, der Ukraine schnellstmöglich mehr Waffen zu liefern. Moskau ruft die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol zur Aufgabe auf. Die Nachrichten im Überblick.

Von der Leyen sagte der "Bild am Sonntag", die Ukraine könne in ihrem akuten Abwehrkampf nur mit mehr Waffen bestehen. Zur Vorbereitung eines neuen Sanktionspakets gegen Russland erklärte sie, die EU-Kommission sehe sich weiter den russischen Bankensektor an und sei dabei, Mechanismen zu entwickeln, um auch Öllieferungen aus Russland in die Sanktionen einzubeziehen. Öl werde global gehandelt. "Was nicht passieren soll, ist, dass Putin auf anderen Märkten noch höhere Preise für Lieferungen kassiert, die sonst in die EU gehen."

Von der Leyen nahm die deutsche Regierung gegen Vorwürfe in Schutz, sie bremse bei Sanktionen. "Deutschland unterstützt die Ukraine seit vielen Jahren und hat allen fünf Sanktionspaketen, die wir vorgeschlagen haben, innerhalb von 48 Stunden zugestimmt. Noch nie ist die EU so geschlossen, entschlossen und tatkräftig aufgetreten wie jetzt. Daran hat Deutschland seinen Anteil", sagte sie.

Moskau: Ukrainische Kämpfer in Mariupol sollen aufgeben

Unterdessen hat die russische Armee die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol zur Aufgabe aufgerufen. In einer Mitteilung aus dem russischen Verteidigungsministerium heißt es, man biete den in einem Stahlwerk eingeschlossenen Kämpfern an, die Angriffe einzustellen. Die Männer sollen bis zum Mittag ihre Waffen niederlegen. Dann sei ihr Leben garantiert. Angaben aus Moskau zufolge steht die ukrainische Hafenstadt Mariupol mittlerweile fast vollständig unter russischer Kontrolle.

Laut Ukraines Präsident Selenskyj ist die Lage dort äußerst ernst. Er beschuldigte in einer Videobotschaft in der Nacht zu Sonntag Moskau, bewusst zu versuchen, alle Menschen in Mariupol auszulöschen. Angesichts der "unmenschlichen" Situation dort forderte er mehr Unterstützung vom Westen. Entweder die "Partner liefern der Ukraine sofort alle notwendigen schweren Waffen", oder sie unterstützten ihn bei den Verhandlungen über ein Ende der Belagerung, sagte Selenskyj.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

