Stand: 17.07.2022 18:48 Uhr Ukraine-Krieg: Verschärfter Stresstest für Stromversorgung

Die Stromversorgung in Deutschland soll in einem zweiten Stresstest mit verschärften Bedingungen erneut überprüft werden. Einen entsprechenden Auftrag erteilte das Bundeswirtschaftsministerium den vier deutschen Netzbetreibern. Es soll geprüft werden, ob die Versorgungssicherheit im Winter auch gewährleistet ist, wenn Gaslieferungen und französische Atomkraftwerke stärker ausfallen als bisher angenommen. Die Lage in Bayern soll demnach besonders geprüft werden, weil es im Freistaat wenige Kohlekraftwerke und Windkraftanlagen gebe. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte, Deutschland habe ein Gas-Problem, kein Strom-Problem. Zuvor hatte der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, gesagt, er sehe die Möglichkeit, dass sich die Preise für Gas erst einmal auf hohem Niveau stabilisieren. Der "Bild am Sonntag" sagte er zur Begründung, zuletzt habe es keine Preissprünge mehr gegeben. Möglicherweise hätten die Märkte die zumindest vorübergehende Abschaltung der Gas-Pipeline Nord Stream 1 schon eingepreist. Er forderte zugleich mehr Besonnenheit in der Debatte über die Versorgungslage in Deutschland.

Innenministerin warnt vor Protesten wegen Gas-Krise

Bundesinnenministerin Nancy Faeser warnt vor radikalen Protesten wegen hoher Energiepreise. Die SPD-Politikerin sagte dem "Handelsblatt", es bestehe die Gefahr, dass die Gas-Krise als neues Mobilisierungsthema missbraucht werde. Populisten und Extremisten nutzten jede Krise für Angst und Spaltung, aber auch für Hass und Bedrohungen. Die Gewerkschaft der Polizei weist darauf hin, dass aus der sogenannten Querdenkerszene bereits zum Widerstand aufgerufen wird.