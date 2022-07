Stand: 13.07.2022 06:43 Uhr Ukraine-Krieg: Verhandlungen über Getreide-Export in Istanbul

In Istanbul beraten Militärdelegationen aus Russland, der Ukraine und der Türkei heute mit UN-Vertretern über Getreide-Exporte. Die Ukraine wirft Russland vor, die Häfen im Schwarzen Meer zu blockieren und damit die Ausfuhr von Weizen zu verhindern. Moskau bestreitet das. Die Vereinten Nationen schlagen vor, sichere Korridore für Frachtschiffe zu schaffen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine können Millionen Tonnen Getreide nicht aus dem Land gebracht werden.

Keine russischen Kohle-Importe mehr ab August

Deutschland wird Regierungsangaben zufolge von 1. August an keine russische Kohle und von 31. Dezember an kein russisches Öl mehr kaufen. "Damit wird sich die Energieversorgung des Landes grundlegend ändern", sagte Kanzleramts-Staatssekretär Kukies auf einer Energie-Konferenz in Sydney. Sowohl bei der Kohle als auch beim Öl würden die Lieferungen aus Russland derzeit noch jeweils 40 Prozent ausmachen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.