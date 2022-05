Stand: 12.05.2022 07:43 Uhr Ukraine-Krieg: Unklare Lage in Mariupol - Gefangenenaustausch?

Die russische Armee setzt ihre Angriffe in der Ukraine fort. Vor allem im Osten des Landes werden Kämpfe gemeldet. Für die eingeschlossenen ukrainischen Kämpfer im Stahlwerk in Mariupol gibt es kaum noch Hoffnung. Aus Kiew hieß es, eine Offensive zur Rettung der Soldaten würde zu viele Opfer bedeuten. Die ukrainische Führung schlug dem russischen Militär stattdessen vor, verletzte Kämpfer gegen russische Kriegsgefangene zu tauschen.

Human Rights Watch: Streumunition in der Ukraine eingesetzt

Sowohl die russische als auch die ukrainische Seite haben nach einem Bericht von Human Rights Watch Streumunition im Krieg eingesetzt. Die russischen Streitkräfte sollen demnach für mehrere Hundert tote Zivilisten verantwortlich sein. Ihre Streumunition habe zudem viele Gebäude wie Schulen, Wohn- und Krankenhäuser beschädigt, so die Menschenrechtsorganisation. Entsprechende Angriffe seien in mehreren Städten im Osten und Süden der Ukraine dokumentiert worden, darunter in Charkiw und Mykolajiw. Auch die ukrainische Armee habe solche Munition mindestens einmal eingesetzt. Seit 2010 sieht ein internationaler Vertrag das Verbot von Streumunition vor. Russland und die Ukraine gehören allerdings nicht zu den Vertragsstaaten.