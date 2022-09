Stand: 13.09.2022 06:17 Uhr Ukraine-Krieg: US-Außenminister spricht von bedeutenden Fortschritten

Die ukrainische Armee rückt bei ihrer Gegenoffensive in russisch besetzten Gebieten offenbar weiter vor. US-Außenminister Blinken sprach von "bedeutenden Fortschritte" vor allem im Nordosten des Landes. Bei einem Besuch in Mexiko-Stadt sagte Blinken vor Reportern, diese Forstschritte seien vor allem "ein Ergebnis des außerordentlichen Mutes und der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Volkes". Es sei aber zu früh, um ein genaues Ergebnis der Gegenoffensive vorherzusehen. Russland verfüge weiterhin über "beträchtliche Kräfte" in der Ukraine sowie Ausrüstung, Waffen und Munition, sagte Blinken. Diese setze Russland nicht nur gegen ukrainische Streitkräfte, sondern auch gegen Zivilisten und zivile Infrastruktur ein.

Nach Angaben von Präsident Selenskyj konnten im Osten und Süden inzwischen 6.000 Quadratkilometer zurückerobert werden. Die Soldaten würden weiter voranschreiten. Angesichts der russischen Angriffe auf die Stromversorgung in der Region Charkiw forderte Selenskyj weitere Unterstützung der internationalen Partner. Konkret nannte er schnelle Lieferungen von Luftabwehrwaffen.

Lambrecht zurückhaltend bei Waffenlieferungen

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) hat sich zwar zu weiterer militärischer Unterstützung für die Ukraine bekannt, auf deren Bitten um die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge aber erneut zurückhaltend reagiert. Bisher habe noch kein anderes Land Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert, sagte Lambrecht. Es werde hier kein einseitiges Vorgehen Deutschlands geben. Auch Bundeskanzler Scholz (SPD) warnte vor deutschen Alleingängen. Er setzt auf die Lieferung von Artillerie und Flugabwehr.

Unterdessen fordern zahlreiche Politiker mehr Unterstützung für die ukrainische Militäroffensive gegen die russischen Angreifer. Grünen-Chef Nouripour sprach sich angesichts der Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen für mehr deutsche Waffenlieferungen aus. "Gerade jetzt, bevor der Winter kommt, müssen wir die Ukraine dabei unterstützen, in diesem Jahr noch so viel wie möglich von ihrem eigenen Land zu befreien", sagte er. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann (FDP), forderte "geschützte Fahrzeuge, den Schützenpanzer Marder und den Kampfpanzer Leopard 2" zu liefern. Auch der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hahn (CSU), sprach sich für mehr Waffenlieferungen aus.

AUDIO: Schwere Waffen für die Ukraine? (24 Min) Schwere Waffen für die Ukraine? (24 Min)

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.