Ukraine-Krieg: Türkischer Präsident Erdogan trifft Putin

Der türkische Präsident Erdogan ist zu einem Treffen mit Russlands Präsident Putin nach Sotschi gereist. Das Gespräch in dem Badeort am Schwarzen Meer begann am Nachmittag. Erdogan will erreichen, dass Russland einer neuen türkischen Offensive in Nordsyrien zustimmt. Weiterhin dürfte es um Waffenlieferungen gehen. Moskau hat Interesse am Kauf türkischer Kampf-Drohnen bekundet.

Weitere Frachter haben ukrainische Häfen verlassen

Drei weitere Getreidefrachter haben ukrainische Schwarzmeer-Häfen verlassen. Zwei Schiffe hätten in Tschornomorsk und eines in Odessa abgelegt, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Die Frachter haben nach Angaben der Gemeinsamen Koordinierungsstelle in Istanbul, in dem russische, ukrainische, türkische und UN-Mitarbeiter zusammenarbeiten, insgesamt 58.000 Tonnen Mais geladen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.