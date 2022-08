Stand: 05.08.2022 06:23 Uhr Ukraine-Krieg: Türkischer Präsident Erdogan reist zu Putin

Der türkische Präsident Erdogan reist heute zu einem Gespräch mit Kreml-Chef Putin in den russischen Badeort Sotschi. Es ist das zweite Treffen der beiden Staatschefs seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar. Laut Kreml stehen auch mögliche Verkäufe von Kampfdrohnen des Nato-Mitglieds Türkei an Russland auf der Tagesordnung. Türkische Quellen bestätigten das vorerst nicht. Neben dem Krieg in der Ukraine dürfte es auch um Syrien gehen. Hüseyin Bagci, Vorsitzender des türkischen Foreign-Policy-Instituts, sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), Erdogan reise nach Russland, "weil er bei dem letzten Treffen im Iran nicht das bekommen hat, was er wollte". Nämlich ein Einverständnis für eine weitere Offensive in Syrien. Mit der droht der türkische Präsident bereits seit mehreren Wochen. Moskau hat zuletzt deutlich davon abgeraten.

Amnesty verdreht Täter und Opfer

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat einen Bericht von Amnesty International zu mutmaßlichen Völkerrechtsverstößen seiner Streitkräfte kritisiert. Er warf der Menschenrechtsorganisation vor, sie wolle eine Amnestie für den terroristischen Staat Russland erlassen und die Verantwortung vom Aggressor dem Opfer zuschieben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der ukrainischen Armee vor, durch ihre Militärtaktik unnötig Zivilisten gefährdet zu haben. Die Soldaten hätten "wiederholt aus Wohngebieten heraus operiert", erklärte Janine Uhlmannsiek von Amnesty International Deutschland unter Berufung auf Untersuchungen der Nichtregierungsorganisation im Kriegsgebiet.

Weitere Frachter sollen ukrainische Häfen verlassen

Drei weitere Schiffe mit Getreide-Lieferungen sollen heute von der Ukraine aus starten. Das türkische Verteidigungsministerium erklärte, dies sei möglich dank der intensiven Arbeit des in Istanbul eingerichteten Koordinationszentrums. Grundlage ist das von der Türkei vermittelte Abkommen. Am Montag hatte als erstes Schiff seit Kriegsbeginn ein mit Mais beladener Frachter den ukrainischen Hafen Odessa verlassen. Er soll am Sonntag im Libanon ankommen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.