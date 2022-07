Stand: 14.07.2022 14:26 Uhr Ukraine-Krieg: Tote bei Angriff auf zentralukrainische Stadt

Bei russischen Angriffen auf die Stadt Winnyzia im Zentrum der Ukraine sind am Mittag nach ukrainischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Polizei zufolge mussten rund 90 Verletzte medizinisch behandelt werden, etwa 50 von ihnen befanden sich in einem kritischen Zustand. Drei Raketen sollen in einem Bürozentrum eingeschlagen sein. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen und habe etwa 50 parkende Autos erfasst. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem "offenen Akt des Terrorismus". "Russland tötet jeden Tag Zivilisten, tötet ukrainische Kinder, verübt Raketenangriffe auf zivile Einrichtungen, wo sich kein militärisches Ziel befindet", schrieb er in einer online verbreiteten Erklärung.

Selenskyj hofft auf Lösung für Getreide-Export

Am Morgen hatte sich Selenskyj optimistisch gezeigt, dass sein Land bald wieder Getreide exportieren kann. "Die ukrainische Delegation hat mir mitgeteilt, dass es einige Fortschritte gibt", sagte er in seiner Videoansprache zu den Verhandlungen in der Türkei über die Aufhebung der russischen Seeblockade ukrainischer Häfen. Es sei allerdings noch "mehr technische Arbeit nötig". In Istanbul hatten Vertreter Russlands und der Ukraine gestern vereinbart, Schiffe künftig gemeinsam in Start- und Zielhäfen zu kontrollieren. Zudem soll es minenfreie Korridore zu den Häfen geben. Eine entsprechende Vereinbarung soll kommende Woche unterzeichnet werden. Schätzungen zufolge hängen derzeit in ukrainischen Häfen etwa 20 Millionen Tonnen Getreide fest.

Bundesnetzagentur warnt vor verdreifachten Gaspreisen

Die Bundesnetzagentur warnt vor massiven Preissteigerungen beim Gas und fordert Verbraucher zur finanziellen Vorsorge auf. "Bei denen, die jetzt ihre Heizkostenabrechnung bekommen, verdoppeln sich die Abschläge bereits - und da sind die Folgen des Ukraine-Krieges noch gar nicht berücksichtigt", sagte Präsident Müller dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Ab 2023 müssten sich Gaskunden auf eine Verdreifachung der Abschläge einstellen. Niedersachsens Energieminister Lies (SPD) zweifelt daran, dass Russland die Gaslieferung nach der Wartung der Pipeline Nordstream 1 wieder aufnimmt.