Stand: 01.06.2022 11:32 Uhr Ukraine-Krieg: Sjewjerodonezk unter russischer Kontrolle

Russische Truppen haben die Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine offenbar weitgehend eingenommen. Von ukrainischer Seite hieß es, der größte Teil des Stadtgebiets sei jetzt unter russischer Kontrolle. Der Regionalgouverneur berichtete, dass Sjewjerodonezk zu 90 Prozent zerstört sei. Auch in anderen Teilen des Donbass setzt die russische Armee ihre Angriffe fort. Angesichts des Vormarsches hat der ukrainische Präsident Selenskyj von der EU weitere Sanktionen gefordert. Zwischen der freien Welt und dem - so wörtlich - Terrorstaat Russland sollte es keine nennenswerten wirtschaftlichen Verbindungen mehr geben, sagte Selenskyj in einer Videoansprache.

Deutschland und USA wollen nun doch Mehrfachraketenwerfer liefern

Die USA werden der Ukraine nun doch moderne Mehrfachraketenwerfer liefern. Nach Angaben aus dem Weißen Haus ist das System Teil eines Pakets im Wert von umgerechnet rund 652 Millionen Euro, das auch Panzerabwehrwaffen, Hubschrauber und Fahrzeuge beinhaltet. US-Präsident Biden schrieb in einem Gastbeitrag für die "New York Times", mit den modernen Raketensystemen solle die Ukraine in die Lage versetzt werden, wichtige Ziele präziser zu treffen. Angriffe auf russisches Staatsgebiet habe Kiew ausgeschlossen. Auch Deutschland will vier Mehrfachraketenwerfer aus Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen übernehmen würden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen.

Zudem wird Deutschland der Ukraine ein modernes Flugabwehrsystem für den Kampf gegen die russischen Angreifer zur Verfügung stellen. Das kündigte Bundeskanzler Scholz bei der Generaldebatte im Bundestag an. Mit dem Modell "Iris-T" werde die Ukraine in die Lage versetzt, eine ganze Großstadt zu schützen. Darüber hinaus stelle Deutschland ein hochmodernes Ortungsradar zur Verfügung. Teile der Opposition warfen der Bundesregierung erneut vor, bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu zögerlich zu sein.