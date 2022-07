Stand: 30.07.2022 07:02 Uhr Ukraine-Krieg: Selenskyj wirft Russland Gefangenen-Tötung vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Tötung Dutzender Kriegsgefangener in einem Lager in Oleniwka im Gebiet Donezk verurteilt und Russland dafür verantwortlich gemacht. Es handele sich um ein "absichtliches Kriegsverbrechen", für das es "Vergeltung" geben werde, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. "Es gibt ausreichend Beweise, dass dies ein geplantes Verbrechen war." Mehr als 50 ukrainische Verteidiger seien auf zynische Weise ermordet worden. Russland wiederum gab der Ukraine die Schuld an dem Angriff. Demnach soll das Gebäude mit den Gefangenen mit einem von den USA gelieferten Himars-Mehrfachraketenwerfer beschossen worden sein. Der ukrainische Außenminister Kuleba forderte, die Vereinten Nationen müssten nicht nur den Beschuss des Gefangenenlagers verurteilen, sondern auch vor Ort das schreckliche Verbrechen aufklären. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz müsse sich um die Lage der übrigen Gefangenen kümmern.

Lawrow und Blinken telefonieren: "Offener Austausch"

Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine telefonierte US-Außenminister Blinken am Freitag mit seinem russischen Gegenüber Lawrow. Man habe ein offenes und direktes Gespräch geführt, erklärte Blinken im Anschluss. Er habe Lawrow gesagt, dass die USA eine Annexion ukrainischer Gebiete niemals akzeptieren werden. Lawrow wies nach Angaben des russischen Außenministeriums darauf hin, dass der Kreml die weltweite Ernährungskrise in erster Linie auf die Sanktionen gegen Russland zurückführt.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.