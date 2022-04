Ukraine-Krieg: Selenskyj verspricht Aufklärung von Massakern Stand: 05.04.2022 06:25 Uhr Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigt eine Aufklärung der Gräueltaten an. Heute befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit den Vorwürfen. Die deutschen Kommunen fordern unterdessen eine stärkere Kostenübernahme des Bundes für Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten.

Die ukrainischen Behörden haben nach eigenen Angaben die gesamte Region Kiew und andere Bezirke wieder unter Kontrolle. Präsident Selenskyj sagte, die Verbrechen in den Städten bei Kiew, Tschernihiw und Sumy würden aufgeklärt. Seine Regierung arbeite mit der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen. Nach dem Abzug russischer Truppen waren in Butscha und andernorts Hunderte getötete Zivilisten gefunden worden - zum Teil wiesen sie Spuren von Folter auf. Alles deutet darauf hin, dass die Morde von russischen Soldaten verübt wurden, Moskau weist das zurück. Der UN-Sicherheitsrat befasst sich heute mit den Vorwürfen. Selenskyj soll der Sitzung zugeschaltet werden. Die USA und Großbritannien fordern, Russland vorerst aus dem UN-Menschenrechtsrat auszuschließen.

Landsberg: Bund soll weitere Kosten für Geflüchtete übernehmen

Die Kommunen haben den Bund unterdessen aufgefordert, die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge zu übernehmen. Entsprechend äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zusätzlich zu bis zu 1.200 Euro pro Geflüchtetem sollte der Bund auch die Betriebskosten der Unterkünfte zahlen, so Landsberg.

Baerbock will weitere Waffen in die Ukraine liefern lassen

Außenministerin Baerbock (Grüne) kündigte weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. "Butscha und Mariupol zeigen, dass es um Leben und Tod von Millionen von Menschen in der Ukraine geht." Geprüft werde auch eine Lieferung von Waffen, "die wir bisher nicht geliefert haben". Offenbar geht es dabei auch um sogenannte Offensivwaffen - bislang beliefert Deutschland die Ukraine mit "Defensivwaffen", zu denen unter anderem Panzerfäuste zählen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

