Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von Folterspuren an Leichen in Isjum

Nach dem Fund zahlreicher Leichen im ukrainischen Isjum hat Präsident Selenskyj Russland Vergeltung angedroht. Selenskyj erklärte, an einigen Leichen seien Folterspuren entdeckt worden. Unter den Toten, die in mehr als 400 Einzelgräbern gefunden wurden, seien auch Opfer von Raketenangriffen sowie Kinder und ukrainische Soldaten. Selenskyj schrieb, für jedes Opfer werde Vergeltung geübt. Die Vereinten Nationen wollen Beobachter nach Isjum schicken, um die Vorwürfe zu überprüfen. Die russische Seite äußerte sich zunächst nicht.

Die US-Regierung verurteilte die Leichenfunde in der ukrainischen Stadt Isjum als abscheulich. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte, die Vorfälle passten zum brutalen Vorgehen, mit dem die russische Armee den Krieg führe. Die US-Regierung unterstütze weiter alle Bemühungen, russische Kriegsverbrechen und Gräueltaten zu dokumentieren. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. In der erst vor kurzem von russischen Soldaten befreiten Stadt waren mehr als 400 Leichen gefunden worden. Laut dem ukrainischen Präsident Selenskyj weisen mehrere der Opfer Folterspuren auf.

Putin: "Wir haben keine Eile"

Russlands Präsident Putin zeigt sich von den jüngsten Erfolgen der ukrainischen Armee unbeeindruckt. Zum Abschluss eines Treffens in Usbekistan sagte Putin in einer Pressekonferenz, die russischen Offensivoperationen im Donbass würden weitergehen, man komme in geringem Tempo voran. Russland habe keine Eile, so Putin.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Bundesregierung hält Ölversorgung für gesichert

Die Ölversorgung für den Nordosten Deutschlands über die PCK-Raffinerie in Schwedt ist nach Ansicht der Bundesregierung mit der Treuhandverwaltung der Mehrheitseigner gesichert - auch bei einem Ausfall russischer Lieferungen. "Natürlich haben wir schon lange unterstellt, dass es aus Gründen, die was mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine zu tun haben, auch plötzlich sein kann, dass die Lieferung ausbleibt", sagte Kanzler Scholz am Freitag in Berlin. "Deshalb sind wir vorbereitet." Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte ebenfalls: "Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet."

Zuvor hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass der russische Rohöl-Importeur Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt wird. Ziel sei die Sicherung des Betriebs der Öl-Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg. Die Treuhandverwaltung wird heute wirksam und ist zunächst auf sechs Monate befristet. Kanzler Scholz verteidigte die Entscheidung der Bundesregierung: Der Schritt sei nicht leicht gewesen, aber unumgänglich. Er kündigte zudem ein umfassendes Investitionsprogramm für den Standort Schwedt an.

