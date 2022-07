Stand: 12.07.2022 06:29 Uhr Ukraine-Krieg: Selenskyj kritisiert Gasturbinen-Lieferung

Die Ukraine hat scharfen Protest dagegen eingelegt, dass Kanada auf Drängen der Bundesregierung die Ausfuhr einer reparierten Turbine für die aus Russland kommende Gaspipeline Nord Stream 1 genehmigt hat. Angesichts dieser "inakzeptablen Ausnahme beim Sanktionsregime gegen Russland" sei der kanadische Botschafter einbestellt worden, erklärte Präsident Selenskyj gestern Abend im Onlinedienst Telegram. Dieser Vorgang werde in Moskau als Zeichen der Schwäche gewertet, sagte der ukrainische Präsident. Es bestehe kein Zweifel, dass Russland nicht nur die Gaslieferungen so weit wie möglich herunterfahren wolle. Tatsächlich wolle Russland den Gashahn für Europa vollständig zudrehen - und dies "im schmerzlichsten Moment". Russland hatte die Liefermenge durch Nord Stream 1 im Juni deutlich gedrosselt und auf die fehlende Turbine verwiesen, die zur Reparatur nach Kanada gebracht worden war. Gestern begannen wie angekündigt zehntägige Wartungsarbeiten an der Pipeline, seitdem fließt kein Gas mehr durch Nord Stream 1.

Habeck weist Vorwurf der Panikmache zurück

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) hat einen Vorwurf der Union zurückgewiesen, angesichts der unsicheren Lage auf dem Gasmarkt Panik zu verbreiten. In den "Tagesthemen" der ARD sagte Habeck, Deutschland sei in einer Situation, in der man die Karten offenlegen müsse. Er betreibe ehrliche Politik und ehrliche Kommunikation. Die Aufrufe zum Energiesparen zeigten schon Erfolg, so Habeck. Der Minister erklärte außerdem, dass Privatverbraucher zunächst vor Einschränkungen geschützt sind, wenn es zu Versorgungsengpässen kommen sollte.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.