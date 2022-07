Stand: 03.07.2022 07:27 Uhr Ukraine-Krieg: Selenskyj fordert Zusagen für Wiederaufbau

Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert internationale Hilfe beim Wiederaufbau seines Landes nach dem russischen Angriffskrieg. Es sei notwendig, nicht nur alles zu reparieren, was die Besatzer zerstörten, sondern auch eine neue sichere und moderne Grundlage für das Leben der Ukrainer zu schaffen, sagte er in einer Ansprache. Das erfordere kolossale Investitionen, aber natürlich auch Reformen, so Selenskyj. Morgen beginnt in der Schweiz eine Geberkonferenz für den Aufbau der Ukraine.

DGB-Chefin: Energiepreise für Privathaushalte müssen gedeckelt werden

DGB-Chefin Fahimi fordert angesichts der Kostenexplosion für Verbraucher, die Energiepreise für Privathaushalte zu deckeln. Die Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes schlägt vor, für jeden Erwachsenen und jedes Kind einen Grundbedarf festzulegen, für den dann eine Preisgarantie gelten soll. Fahimi sagte der "Bild am Sonntag", für darüber hinausgehenden Verbrauch müsse mehr bezahlt werden. Das wäre ein wirksamer Anreiz zum Energiesparen und zugleich eine deutliche Entlastung für Haushalte mit kleinem Einkommen. Fahimi sprach sich auch dafür aus, die geplante Erhöhung des CO2-Preises im nächsten Jahr auszusetzen. Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern beraten morgen mit Kanzler Scholz über Konsequenzen nach den Preissteigerungen.