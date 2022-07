Stand: 18.07.2022 06:28 Uhr Ukraine-Krieg: Selenskyj entlässt ranghohe Behördenchefs

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Chefs des Inlandsgeheimdienstes und der Generalstaatsanwaltschaft abgesetzt. Grund ist mutmaßlicher Landesverrat. Sie sollen für zahlreiche Fälle von Kollaboration mit Russland in ihren Behörden verantwortlich sein. Mehr als 60 Behördenmitarbeiter seien in russisch besetzten Gebieten geblieben und arbeiteten mit dem Feind zusammen, erklärte Selenskyj. Nach seinen Worten laufen derzeit insgesamt etwa 650 Strafverfahren wegen Hochverrats.

Selenskyj kritisiert Kanada erneut

Selenskyj kritisierte erneut die geplante Lieferung einer reparierten Turbine für die Gas-Pipeline Nord Stream 1 aus Kanada an Russland. In einem Telefonat mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Trudeau habe er "betont, dass die Ukrainer die Entscheidung Kanadas bezüglich der Nord-Stream-Turbine niemals akzeptieren werden", sagt Selenskyj in einer Videobotschaft. Die Übergabe an Deutschland verstoße gegen die Sanktionen gegen Russland und ermutige zu weiteren Verstößen.

EU berät über weitere Sanktionen

Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über neue Strafmaßnahmen gegen Russland. Die Europäische Kommission hat Vorschläge für das inzwischen siebte Sanktionspaket vorgelegt. Es umfasst unter anderem ein EU-Einfuhrverbot für russisches Gold. Die neuen Strafmaßnahmen könnten noch diese Woche in Kraft treten. Außerdem wollen die EU-Außenminister weitere Militärhilfen für die Ukraine im Umfang von 500 Millionen Euro auf den Weg bringen.