Stand: 31.07.2022 13:29 Uhr Ukraine-Krieg: Selenskyj befürchtet Halbierung der Ernte-Erträge

Die ukrainische Ernte könnte nach Angaben von Präsident Selenskyj aufgrund der russischen Invasion 2022 nur halb so hoch ausfallen wie üblich. "Unser Hauptziel ist es, eine durch die russische Invasion verursachte globale Nahrungsmittelkrise zu verhindern", schrieb Selenskyj bei Twitter. Unterdessen rechnet die Türkei nach eigenen Angaben am Montag mit dem Auslaufen eines ersten Frachters mit Getreide aus einem ukrainischen Schwarzmeerhafen. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, sagt ein Sprecher von Präsident Erdogan im türkischen Fernsehen. In Istanbul hat das vor Kurzem eingerichtete Koordinationszentrum für ukrainische Getreidetransporte seinen Sitz.

Russland: UN sollen Gefängnis-Beschuss untersuchen

Russland will nach eigenen Angaben Experten der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes einladen, die Umstände des Beschusses eines Gefängnisses zu untersuchen, bei dem Dutzende ukrainische Kriegsgefangene getötet wurden. Moskau wolle eine unabhängige Untersuchung, teilte das Verteidigungsministerium am Samstagabend mit. Russland macht einen ukrainischen Raketenbeschuss auf das Gefängnis im Ort Oleniwka verantwortlich, der in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk liegt. Die Ukraine hatte erklärt, die russische Armee habe das Gefängnis beschossen, um die Misshandlungen der Gefangenen zu vertuschen. Nach Angaben der Separatisten starben bei dem Beschuss am Freitag 53 Insassen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Zuvor hatte das Internationale Rote Kreuz via Twitter bekannt gegeben, dass seinen Kräften der Zugang zu dem Lager verwehrt worden sei.

Explosion im Hauptquartier der Schwarzmeerflotte

Russische Vertreter beschuldigen die Ukraine, einen Drohnenangriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der Halbinsel Krim verübt zu haben. Infolgedessen haben es eine Explosion mit fünf Verletzten gegeben. Eigentlich sollte es dort am heutigen "Tag der Seestreitkräfte" Seeparaden geben, die nun abgesagt wurden. Ein Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa bestritt, dass der Angriff von ukrainischer Seite ausgegangen sei.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.