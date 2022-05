Stand: 31.05.2022 21:34 Uhr Ukraine-Krieg: Scholz und Habeck bewerten Öl-Embargo unterschiedlich

Nach dem EU-Sondergipfel zum sechsten Sanktionspaket gegen Russland fallen die Reaktionen in Berlin unterschiedlich aus. Kanzler Scholz sagte, der Kompromiss beim Öl-Embargo sei notwendig gewesen. Sonst hätte man sich gar nicht geeinigt. Außerdem zeigte er für die Haltung von Ländern wie Ungarn Verständnis. Nicht alle könnten die Einfuhr von russischem Öl so schnell beenden wie Deutschland, so der SPD-Politiker. Wirtschaftsminister Habeck zeigte sich dagegen enttäuscht. Er warf dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban vor, "ruchlos" für seine eigenen Interessen gepokert zu haben. Die EU-Mitglieder haben sich darauf geeinigt, ab kommendem Jahr die Einfuhr von russischem Öl über den Seeweg in die EU zu stoppen. Über die "Druschba"-Pipeline kann weiterhin Öl aus Russland bezogen werden. Vor allem Ungarn hatte sich gegen ein komplettes Öl-Embargo gestemmt.

Waffen für die Ukraine: Scholz kündigt Ringtausch mit Griechenland an

Bundeskanzler Scholz bekräftigte in Brüssel zudem erneut, dass Deutschland der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen wolle. Auch der sogenannte Ringtausch werde weiter praktiziert, so der Kanzler. Er kündigte an, dass Deutschland jetzt Griechenland Schützenpartner zur Verfügung stellen werde, damit die Regierung in Athen Waffen an die Ukraine liefern könne.