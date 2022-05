Stand: 13.05.2022 14:40 Uhr Ukraine-Krieg: Scholz telefoniert mit Putin

Bundeskanzler Scholz hat in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine gefordert. In dem Gespräch sei es auch um die Verbesserung der humanitären Lage und Suche nach einer politischen Lösung des Konflikts gegangen, teilte ein Regierungssprecher mit. Laut einem Kreml-Sprecher soll der russische Präsident gesagt haben, dass die Ukraine einen Fortschritt in den Verhandlungen blockiert habe.

Selenskyj zu Verhandlungen bereit

Der ukrainische Präsident Selenskyj signalisierte Verhandlungsbereitschaft mit dem russischen Staatschef Putin. "Als Präsident bin ich bereit mit Putin zu sprechen, aber nur mit ihm, ohne dessen Mittler und nur unter der Bedingung eines Dialogs statt eines Ultimatums", sagte er im Interview mit einem italienischen Fernsehsender.

G7-Treffen: Ukraine fordert zügigere Waffenlieferungen

Der Außenminister der Ukraine, Kuleba, hat die sieben reichsten Industriestaaten um mehr Waffenlieferungen gebeten. Es mangele den ukrainischen Streitkräften vor allem an flexiblen Raketensystemen und Kampfflugzeugen, sagte Kuleba auf dem G7-Treffen in Weissenhaus. Die Ukraine müsse den Krieg gegen Russland gewinnen. So lange müsse die Unterstützung weitergehen. Die EU sagte der Ukraine bei dem Treffen weitere 500 Millionen Euro an Militärhilfen zu. Der Außenbeauftragte Borrell sagte, das Geld sei für schwere Waffen bestimmt, nicht aber für Kampfjets.

VIDEO: G7-Gipfel: EU erhöht Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro (3 Min)