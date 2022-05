Stand: 13.05.2022 19:17 Uhr Ukraine-Krieg: Russland stellt Stromlieferungen nach Finnland ein

Russland will die Stromlieferungen nach Finnland am Sonnabend einstellen. Ein Tochterunternehmen des russischen Konzerns "Inter RAO" in Helsinki teilte am Freitag mit, es habe für den im Mai verkauften Strom noch keine Zahlung erhalten. Daher gebe es keine Möglichkeit, die Rechnungen für die Stromimporte zu begleichen. Die Ankündigung folgte einen Tag nach dem von Russland kritisierten Bekenntnis der finnischen Regierung zu einem NATO-Beitritt.

Scholz telefoniert mit Putin

Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine erneut die Unterstützung Deutschlands zugesichert. Russland führe einen brutalen Angriffskrieg gegen einen unschuldigen Nachbarn, ausschließlich um die eigene Macht zu erweitern und das eigene Territorium zu vergrößern, sagte Scholz auf einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Köln. Revanchismus und Imperialismus dürften nicht die Wirklichkeit in Europa bestimmen. Deutschland werde auch weiter Waffen an die Ukraine liefern. Der Kanzler hatte am Freitag erstmals seit Wochen wieder mit Russlands Präsident Putin telefoniert. In Russland sei noch nicht verstanden worden, dass Frieden nur mit einer Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland möglich werde, sagte Scholz dazu.

G7-Treffen: Ukraine fordert zügigere Waffenlieferungen

Der Außenminister der Ukraine, Kuleba, hat die sieben reichsten Industriestaaten um mehr Waffenlieferungen gebeten. Es mangele den ukrainischen Streitkräften vor allem an flexiblen Raketensystemen und Kampfflugzeugen, sagte Kuleba auf dem G7-Treffen in Weißenhaus. Die Ukraine müsse den Krieg gegen Russland gewinnen. So lange müsse die Unterstützung weitergehen. Die EU sagte der Ukraine bei dem Treffen weitere 500 Millionen Euro an Militärhilfen zu. Ingsesamt stelle die EU der Ukraine damit zwei Milliarden Euro zur Verfügung, sagte der EU-Außenbeauftragte Borell. Das Geld sei für schwere Waffen bestimmt, nicht aber für Kampfjets.

VIDEO: G7-Gipfel: EU erhöht Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro (3 Min)