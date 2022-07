Stand: 21.07.2022 10:51 Uhr Ukraine-Krieg: Russland nimmt zweitgrößtes Kraftwerk ins Visier

Die russischen Streitkräfte nähern sich nach britischen Geheimdienstberichten offenbar dem zweitgrößten Kraftwerk der Ukraine Wuhlehirsk, rund 50 Kilometer von Donezk entfernt. "Russland räumt der Eroberung von kritischer Infrastruktur wie Kraftwerken Priorität ein", teilt das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf seine Geheimdienste mit. Die russischen Truppen versuchten zudem ihrem Vorstoß auf die Städte Kramatorsk und Slowjansk einen neuen Schub zu verleihen.

USA gehen von 15.000 toten russischen Soldaten aus

Nach Berechnungen der Vereinigten Staaten sind bislang rund 15.000 russische Soldaten im Krieg mit der Ukraine ums Leben gekommen. "Die jüngsten Schätzungen der US-Geheimdienste gehen von etwa 15.000 getöteten (russischen) Soldaten und vielleicht dreimal so vielen Verwundeten aus. Also erhebliche Verluste", sagt CIA-Direktor William Burns auf dem Aspen Security Forum in Colorado. "Und auch die Ukrainer haben gelitten - wahrscheinlich etwas weniger. Aber, Sie wissen schon, deutliche Verluste."

Gas fließt wieder durch Nord Stream 1

Das Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt wieder - sogar mehr als zunächst erwartet. Die Auslastung liegt bei etwa 40 Prozent und ist damit so hoch wie vor den Wartungsarbeiten. Das bestätigte die Bundesnetzagentur. Zwischen 7.00 Uhr und 8.00 Uhr wurden nach Daten von der Website des Pipeline-Betreibers Nord Stream AG mehr als 29 Gigawattstunden geliefert - und damit in etwa so viel Gas, wie von russischer Seite angekündigt wurde. Die entspricht einer Auslastung von etwa 40 Prozent der Maximalkapazität.

Zuvor war befürchtet worden, Moskau könne nach der zehntägigen Wartung den Gashahn komplett zulassen und so die Energiekrise weiter verschärfen.