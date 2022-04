Ukraine-Krieg: Russland liefert kein Gas nach Polen und Bulgarien Stand: 27.04.2022 09:30 Uhr Russland liefert wie angekündigt von heute an kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist laut Bundesregierung weiter gewährleistet. Die News im Überblick.

Der russische Anbieter Gazprom hat seine Gaslieferungen an Polen und Bulgarien eingestellt. Die Auswirkungen des Lieferstopps sind offenbar sowohl für Polen als auch für Bulgarien gering. Von der polnischen Regierung hieß es, für polnische Haushalte werde sich nichts ändern. Man sei auf die Situation vorbereitet. Auch Bulgarien habe Schritte zur alternativen Gasversorgung unternommen, teilte das Energieministerium in Sofia mit. Nach derzeitigem Stand ist auch in Deutschland die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums betonte, die Bundesregierung beobachte die Lage genau. Laut Bundesnetzagentur ist die Gasversorgung in Deutschland stabil.

Weitere Informationen Gasspeicher in Deutschland: So steht es um die Füllstände Seit Monaten sind die Gasvorräte ungewöhnlich leer. Daten zeigen die tagesaktuelle Situation im historischen Vergleich. mehr

Russland greift weiter in Ukraine an

Das russische Militär setzt seine Angriffe in der Ukraine offenbar fort. Unter anderem werden Kämpfe aus den Regionen Donezk, Charkiw und Sumy gemeldet. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs werden immer mehr russische Einheiten aus der Region Belgorod in die Ukraine verlegt. Die Invasoren rückten im Donbass von Norden her vor, um ukrainische Truppen einzukesseln, hieß es auf Facebook. An den Fronten in den Gebieten um Donezk und Charkiw wird demnach heftig gekämpft. Außerdem werde das belagerte Stahlwerk in Mariupol weiter bombardiert.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Weitere Nachrichten zum Krieg in der Ukraine:

Weitere Informationen Ukraine-Berichterstattung von tagesschau.de Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie bei tagesschau.de. extern

NDR Radiotipp:

Hilfe für die Menschen in der Ukraine:

Weitere Informationen Spenden für die Ukraine: So kommt die Hilfe am besten an Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Menschen ist groß. Was gilt es zu beachten? NDR.de bietet einen Überblick. mehr

NDR Info informiert Sie im Hörfunk über den Russland-Ukraine-Krieg:

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Ratgeber:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 26.04.2022 | 07:00 Uhr