Ukraine-Krieg: Russland liefert kein Gas mehr nach Lettland

Der russische Energiekonzern Gazprom hat nach eigenen Angaben die Gaslieferungen nach Lettland eingestellt. Das Unternehmen verwies via Telegram auf "Verstöße gegen die Bedingungen für die Gasentnahme". Russland hatte zuletzt die Gaslieferungen in mehrere EU-Länder eingestellt, darunter Polen und Bulgarien, weil diese sich geweigert hatten, wie von Kremlchef Putin verlangt in Rubel zu bezahlen. Nach Deutschland fließen durch die gedrosselte Pipeline Nord Stream 1 derzeit nur noch 20 Prozent der maximalen Menge an Gas. Gazprom führte technische Gründe dafür an, was von deutscher Seite bezweifelt wird.

Selenskyj wirft Russland Tötung von Gefangenen vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Tötung Dutzender Kriegsgefangener in einem Lager in Oleniwka im Gebiet Donezk verurteilt und Russland dafür verantwortlich gemacht. Es handele sich um ein "absichtliches Kriegsverbrechen", für das es "Vergeltung" geben werde, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft. "Es gibt ausreichend Beweise, dass dies ein geplantes Verbrechen war." Mehr als 50 ukrainische Verteidiger seien auf zynische Weise ermordet worden. Russland wiederum gab der Ukraine die Schuld an dem Angriff. Demnach soll das Gebäude mit den Gefangenen mit einem von den USA gelieferten Himars-Mehrfachraketenwerfer beschossen worden sein. Der ukrainische Außenminister Kuleba forderte, die Vereinten Nationen müssten nicht nur den Beschuss des Gefangenenlagers verurteilen, sondern auch vor Ort das schreckliche Verbrechen aufklären. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz müsse sich um die Lage der übrigen Gefangenen kümmern.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.