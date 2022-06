Stand: 04.06.2022 22:10 Uhr Ukraine-Krieg: Russland erwartet Plus bei Öl-Profiten

Russland erwartet nach Angaben von Außenminister Lawrow in diesem Jahr wegen gestiegener Öl- und Gaspreise erhebliche Mehrerlöse durch Energie-Exporte. "In Anbetracht des Preisniveaus, das sich infolge der Politik des Westens gebildet hat, haben wir keine Haushaltseinbußen. Im Gegenteil, in diesem Jahr werden wir die Erträge aus dem Export unserer Energie-Ressourcen bedeutend steigern", sagte Lawrow nach Angaben seines Ministeriums. Nach dem von der EU beschlossenen Öl-Embargo werde Russland den Rohstoff an andere Abnehmer verkaufen.

Macron: Russland nicht demütigen

Frankreichs Präsident Macron warnte, dass eine Demütigung Russlands eine diplomatische Lösung des Konflikts erschweren könne. Macron sagte, nach dem Ende der Kämpfe müsse man mit diplomatischen Mitteln eine Startrampe bauen. Deshalb dürfe man Russland nicht demütigen. Macron sprach seit Beginn der russischen Invasion regelmäßig mit Präsident Putin, um einen Waffenstillstand zu erreichen und den Boden für Verhandlungen zu bereiten. Aus der Ukraine hieß es zuletzt, vor neuen Gesprächen wolle man die eigene Position militärisch stärken.