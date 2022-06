Stand: 05.06.2022 14:53 Uhr Ukraine-Krieg: Russland bestätigt Raketenangriff auf Kiew

Russland hat die jüngsten Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew bestätigt. Dabei seien mehrere Panzer vom Typ T-72 zerstört worden, heißt es in einem Lagebericht des Militärs. Die Fahrzeuge hätten in einem Werk für die Reparatur von Eisenbahnwaggons gestanden. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurden die Raketen von russischen Kampfflugzeugen über dem Kaspischen Meer abgefeuert. Der ukrainische Präsidentenberater Podoljak sprach von einem "Akt des Terrorismus".

Selenskyj fordert UNESCO-Ausschluss Russlands

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, im Verlauf des Krieges habe es infolge der russischen Invasion massive Zerstörung von Kulturdenkmälern, Kirchen und anderen religiösen Stätten in der Ukraine gegeben. Das sei Grund genug, Russland aus der UNESCO, der Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, auszuschließen 113 Kirchen seien bereits zerstört oder beschädigt worden. Russland sei ein "Terrorstaat", der mit seiner Artillerie das historische Erbe zerstöre, sagte Selenskyj.

Explosionen in Kiew

Am frühen Morgen gab es mindestens fünf Explosionen in mehreren Kiewer Stadtteilen. "Die Rettungsdienste sind dabei zu löschen", teilte der Bürgermeister der Hauptstadt, Klitschko, im Messengerdienst Telegram mit. In Kiew war es in den vergangenen Wochen relativ ruhig geblieben, seit Russland seine Angriffe vor allem auf die Ostukraine konzentriert.