Stand: 05.06.2022 21:48 Uhr Ukraine-Krieg: Russland bestätigt Raketen-Angriffe auf Kiew

Zum ersten Mal seit mehr als einem Monat hat die russische Armee wieder Ziele in der ukrainischen Hauptstadt Kiew attackiert. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte mehrere Raketen-Angriffe. Am Stadtrand von Kiew seien Depots zerstört worden, in denen sich Panzer und gepanzerte Fahrzeuge befunden hätten. Dass es sich bei dem zerstörten Kriegsgerät um Lieferungen aus europäischen Ländern gehandelt habe, bestätigte die ukrainische Seite zunächst nicht. Der Generalstab teilte lediglich mit, es sei militärische und zivile Infrastruktur getroffen worden. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Klitschko kam durch die Raketen-Einschläge niemand ums Leben. Kämpfe wurden heute auch wieder aus der Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine gemeldet.

Gasspeicher offenbar wieder zur Hälfte gefüllt

Die Gasspeicher in Deutschland sind offenbar wieder zur Hälfte gefüllt. Nach Informationen des "Handelsblatts" gibt der Verband "Gas Infrastructure Europe" für Deutschland derzeit einen Füllstand von gut 50 Prozent an. Mitte März lag der Wert noch bei etwa 24 Prozent. Wegen der Spannungen mit Russland hatten die deutschen Gasimporteure Ende März unter Hochdruck begonnen, die Speicher zu befüllen. Laut "Handelsblatt" war ein Füllstand von 50 Prozent in Deutschland im vergangenen Jahr erst Anfang August erreicht worden.

