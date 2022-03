Ukraine-Krieg: Rotes Kreuz will Mariupol-Evakuierung organisieren Stand: 31.03.2022 14:50 Uhr Das Internationale Rote Kreuz ist nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Mariupol, um die Evakuierung der von der russischen Armee belagerten ukrainischen Stadt zu organisieren. Die News im Überblick.

Mehrere Teams seien auf dem Weg nach Mariupol, teilte das Rote Kreuz mit. Russland habe dem zugestimmt. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Wereschtschuk sagte, ein Konvoi aus 45 Bussen sei auf dem Weg, um Einwohner aus der Stadt zu holen. Zuvor hatte Russland eine Feuerpause in Aussicht gestellt, die heute beginnen könne. In den vergangenen Tagen waren allerdings Evakuierungsversuche aus der stark zerstörten Stadt mehrfach gescheitert. Das britische Verteidigungsministerium sprach heute von weiterhin heftigen Kämpfen um die Stadt. Nach Angaben der Behörden in Mariupol sind etwa 170.000 Einwohner in der Stadt eingeschlossen. Sie hätten keinen Strom und kaum noch Lebensmittel.

Widersprüchliche Angaben über Bezahlung von Gaslieferungen

Der russische Präsident Putin will sich heute mit Vertretern des Staatskonzerns Gazprom und der russischen Zentralbank treffen. Hintergrund sind Forderungen Putins an Deutschland und andere westliche Staaten, Gaslieferungen künftig nicht mehr in Euro und Dollar, sondern in Rubel zu bezahlen. Diese lehnen das ab. Putin hatte daraufhin gestern in einem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz nach Angaben der Bundesregierung angekündigt, doch Zahlungen in Euro zu akzeptieren. Allerdings relativierte Kremlsprecher Peskow dies später. Kunden "unfreundlicher" Staaten müssten für die in ihren Verträgen aufgeführten Währungen Rubel kaufen, sagte Peskow. Die Abwicklung könne über die Gazprom-Bank laufen. Details würden heute veröffentlicht.

AUDIO: Gasimporte: Verwirrung um russische Ankündigungen (4 Min) Gasimporte: Verwirrung um russische Ankündigungen (4 Min)

Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine sollen am Freitag weitergehen

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, Russland ziehe sich nicht - wie nach Gesprächen in Istanbul angekündigt - freiwillig aus der Umgebung von Kiew und Tschernihiw zurück, sondern werde von der ukrainischen Armee dort verdrängt. Gleichzeitig gebe es einen Aufmarsch russischer Truppen für neue Angriffe im Donbass.

Einem ukrainischen Unterhändler zufolge sollen die Verhandlungen mit Russland am Freitag per Videokonferenz weitergeführt werden.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aktuelle Meldungen zu den Kämpfen und Entwicklungen in der Ukraine sowie zur internationalen Diplomatie finden Sie auch bei tagesschau.de.

