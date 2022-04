Ukraine-Krieg: Rotes Kreuz verschiebt Evakuierung von Mariupol Stand: 01.04.2022 21:46 Uhr In der Ukraine ist eine groß angelegte Evakuierungs-Aktion der belagerten und stark zerstörten Stadt Mariupol erneut gescheitert. Die News im Überblick.

Der Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes, der Einwohner aus Mariupol evakuieren sollte, kehrte um. Die Lage mache es unmöglich, mit dem Hilfseinsatz fortzufahren, heißt es in einer Stellungnahme der Organisation. Am Sonnabend werde ein neuer Versuch unternommen. Von ukrainischer Seite hieß es am Freitagabend, mehr als 3.000 Menschen sei die Flucht aus Mariupol gelungen. Aus Moskau hieß es ebenfalls, mehr als 3.000 Menschen hätten die Stadt verlassen - in Richtung Russland. In den vergangenen Tagen waren wiederholt geplante Feuerpausen für die Evakuierung von Zivilisten nicht eingehalten worden. Die Lage für die Menschen in der Stadt spitzt sich zu, Wasser, Lebensmittel und Brennstoff sind kaum noch verfügbar.

Panzerfaust-Munition der Bundeswehr wird knapp

Weil Deutschland Tausende Panzerabwehrwaffen in die Ukraine geliefert hat, sind nach Informationen von NDR und WDR die eigenen Bestände der Bundeswehr nicht mehr hinreichend gefüllt. Nun will die Bundesregierung zügig nachrüsten und für 21 Millionen Euro rund 3.500 neue Patronen für die "Panzerfaust 3" bestellen. Die Regierung befürchtet offenbar, aufgrund des Krieges in der Ukraine und der veränderten Sicherheitslage sonst nicht mehr über genügend entsprechende Munition zu verfügen. Auch befürchtet sie wohl mögliche Lieferengpässe. Weil für Panzerfäuste keine aufwendige Ausbildung nötig ist, gelten sie laut Militärs als gut geeignet zur Unterstützung der Ukraine.

Russisches Gas nur noch gegen Rubel

Gas-Lieferungen aus Russland dürfen seit heute nur noch in Rubel bezahlt werden. Ausländische Unternehmen müssen ein Konto bei der russischen Gazprom-Bank eröffnen. Auf dieses Konto überweisen sie ihre Gasrechnungen wie gewohnt in Euro oder Dollar. Die Bank wechselt das Geld dann in Rubel und schickt den Betrag in der russischen Landeswährung weiter an Gazprom.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

